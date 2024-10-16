Мужчина пострадал при взрыве мины в Белгородской области

По его словам, пострадавший принял мину за осколок и поднял её с земли с целью выбросить, однако боеприпас разорвался в воздухе.

Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями лица, уха и руки.

«Уважаемые жители! Пожалуйста, не трогайте незнакомые предметы, особенно, если понятно, что они имеют отношение к боеприпасам и оружию!» - написал губернатор.

Ранее автомобиль сопровождения делегации c послом России подорвался на мине в Пакистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

