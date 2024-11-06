Мужчина пострадал при обстреле поселка в Белгородской области

По его словам, в результате обстрела посёлка Октябрьский был ранен мужчина. Пострадавший, получивший осколочное ранение ноги, самостоятельно обратился к медикам, ему было назначено амбулаторное лечение.

Губернатор добавил, что в попавшем под удар жилом доме «пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Повреждён прицеп автомобиля».

Ранее Гладков заявил, что жительница города Шебекино была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ, с осколочным ранением головы её госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщает RT.