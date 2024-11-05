Компенсации за аренду жилья в Белгородской области продлили до 1 марта 2025 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении программы компенсаций за аренду жилья для жителей, чьи дома расположены в временно закрытых населенных пунктах, до 1 марта 2025 года. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Гладков уточнил, что продление компенсаций касается не только населенных пунктов, таких как Колотиловка, где временно закрыт проезд, но и улиц, например, в Шебекино, где пребывание становится опасным из-за частых обстрелов со стороны ВСУ.