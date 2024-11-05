Компенсации за аренду жилья в Белгородской области продлили до 1 марта 2025 года
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении программы компенсаций за аренду жилья для жителей, чьи дома расположены в временно закрытых населенных пунктах, до 1 марта 2025 года. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Гладков уточнил, что продление компенсаций касается не только населенных пунктов, таких как Колотиловка, где временно закрыт проезд, но и улиц, например, в Шебекино, где пребывание становится опасным из-за частых обстрелов со стороны ВСУ.
Глава региона ранее напомнил, что размер компенсации аренды жилья составляет 20 тыс. рублей из областного бюджета, а для многодетных семей эта сумма увеличивается до 40 тыс. рублей.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru