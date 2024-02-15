Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось до семи

«По оперативным данным, в результате обстрела семь человек, в том числе один ребенок погибли», - говорится в заявлении.

Пострадали 18 человек, в числе которых четыре ребенка. 14 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четырех пострадавших направят на лечение в Москву. Среди них двое детей.

ВСУ нанесли удар по Белгороду днем 15 февраля. Повреждено более 120 квартир в 10 многоэтажных домах. Российские силы противовоздушной обороны перехватили 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», напоминает «Радиоточка НСН».

