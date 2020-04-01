Мужчина порезал продавца в московском магазине

Неизвестный В Москве напал с ножом на продавца в магазине. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел в супермаркете на улице Селигерской. Мужчина накинулся с ножом на продавца, когда попытался пронести товар мимо кассы.

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Злоумышленнику с места происшествия удалось скрыться, а пострадавший был госпитализирован. Поиском преступника занимается полиция. По словам источника в правоохранительных органах, у нападавшего был нож, похожий на мачете, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о полицейском на Урале, который грабил почтальонов и разыскивал сам себя. Добычей грабителя стали 700 тысяч рублей. Он был уволен из органов в 2019 году.


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ФОТО: pixabay.com
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