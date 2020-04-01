Мужчина порезал продавца в московском магазине

Злоумышленнику с места происшествия удалось скрыться, а пострадавший был госпитализирован. Поиском преступника занимается полиция. По словам источника в правоохранительных органах, у нападавшего был нож, похожий на мачете, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о полицейском на Урале, который грабил почтальонов и разыскивал сам себя. Добычей грабителя стали 700 тысяч рублей. Он был уволен из органов в 2019 году.



