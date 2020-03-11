На Урале полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС, который занимался вымогательством и грабил почтальонов.

Мужчина был уволен из органов в 2019 году: было установлено, что он вымогал деньги с нарушителей большегрузных перевозок. За это суд приговорил его к трем годам условно.

Сейчас же экс-полицейский проход по делу о нападении на почтальонов. По данным следствия, три эпизода были совершены в период, когда подозреваемый служил в органах, одно – уже после увольнения. Добычей грабителя стали 700 тысяч рублей

Отмечается, что полицейские сбились с ног, разыскивая преступника, причем сам злоумышленник принимал непосредственное участие в поиске самого себя, отмечает Ura.ru

