На Урале полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС, который занимался вымогательством и грабил почтальонов.
Мужчина был уволен из органов в 2019 году: было установлено, что он вымогал деньги с нарушителей большегрузных перевозок. За это суд приговорил его к трем годам условно.
Сейчас же экс-полицейский проход по делу о нападении на почтальонов. По данным следствия, три эпизода были совершены в период, когда подозреваемый служил в органах, одно – уже после увольнения. Добычей грабителя стали 700 тысяч рублей
Отмечается, что полицейские сбились с ног, разыскивая преступника, причем сам злоумышленник принимал непосредственное участие в поиске самого себя, отмечает Ura.ru
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