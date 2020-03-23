Серийный вор из магазинов аэропорта задержан в Домодедове
Сотрудники МВД сумели обезвредить серийного вора из магазинов в аэропорту Домодедово. Его задержали после обращения владельцев трех торговых точек, расположенных в здании аэровокзала.
Поймать злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что кражами занимался безработный 56-летний уроженец Тамбова, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Сначала под видом покупателя он укал толстовку в магазине спортивной одежды, затем в другом торговом заведении умыкнул чемодан и рюкзак для ноутбука. Наконец в финале он похитил демисезонное женское пальто и плащ, передает РЕН ТВ.
Серийный вор не имел места жительства в Москве, однако полиция вычислила его и задержала во время попытки очередной кражи в Домодедове. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.
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