Серийный вор из магазинов аэропорта задержан в Домодедове

Сотрудники МВД сумели обезвредить серийного вора из магазинов в аэропорту Домодедово. Его задержали после обращения владельцев трех торговых точек, расположенных в здании аэровокзала.

Поймать злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что кражами занимался безработный 56-летний уроженец Тамбова, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Сначала под видом покупателя он укал толстовку в магазине спортивной одежды, затем в другом торговом заведении умыкнул чемодан и рюкзак для ноутбука. Наконец в финале он похитил демисезонное женское пальто и плащ, передает РЕН ТВ.

Серийный вор не имел места жительства в Москве, однако полиция вычислила его и задержала во время попытки очередной кражи в Домодедове. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

