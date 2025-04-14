Два мирных жителя погибли в Курском области при обстреле ВСУ
Два мирных жителя погибли в селе Забужевка Беловского района Курской области, которое было обстреляно Вооружёнными силами Украины. Об этом в своём Telergram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Также была ранена женщина 1945 года рождения, которая находится под присмотром медиков.
Хинштейн также напомнил, что въезд в село Забужевка был ограничен решением оперштаба.
«Убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!», - заключил врио губернатора.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атакам украинских беспилотников подверглись восемь населённых пунктов региона, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два мирных жителя погибли в Курском области при обстреле ВСУ
- Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения
- СМИ: Российские туристы пожаловались на выбросы мазута в ОАЭ
- Президент Эстонии разрешил военным топить подозрительные суда
- Дугин: РФ может предложить постсоветским странам создать макрогосударство
- Россиянам назвали болезни, при которых нельзя есть сдобный пасхальный кулич
- В Госдуме предположили, когда Россия сыграет в хоккей с США
- Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы
- СМИ: В допинг-пробе игрока хоккейного ЦСКА нашли мельдоний
- В Госдуме назвали «безумием» заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru