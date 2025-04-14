Два мирных жителя погибли в Курском области при обстреле ВСУ

По его словам, погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Также была ранена женщина 1945 года рождения, которая находится под присмотром медиков.

Хинштейн также напомнил, что въезд в село Забужевка был ограничен решением оперштаба.

«Убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!», - заключил врио губернатора.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атакам украинских беспилотников подверглись восемь населённых пунктов региона, сообщает «Свободная пресса».

