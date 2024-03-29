Гладков: силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Российская система противоракетной обороны сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков допустил открытие верхних этажей в белгородских ТЦ

В Белгороде в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22. Осколками посечены 12 автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Гладков.

Ранее Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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