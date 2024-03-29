Гладков: силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
29 марта 202406:01
Российская система противоракетной обороны сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22. Осколками посечены 12 автомобилей.
По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Гладков.
Ранее Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru