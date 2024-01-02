Мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка в Челябинске

В Челябинске мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка.

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Отмечается, что он не смог выбраться из дома, надышался едким дымом и умер. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одной из многоэтажек.

В пожаре полностью выгорела кухня и комната, соседние квартиры тоже охватило едким дымом

Ранее врач-травматолог клиники академика Ройтберга Сергей Малыхин заявил, что разглядывание фейерверка с близкого расстояния, который, как думается, уже отработал, можно назвать главной ошибкой при обращении с пиротехническими изделиями, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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