Мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка в Челябинске
2 января 202410:31
В Челябинске мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка.
Отмечается, что он не смог выбраться из дома, надышался едким дымом и умер. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одной из многоэтажек.
В пожаре полностью выгорела кухня и комната, соседние квартиры тоже охватило едким дымом
Ранее врач-травматолог клиники академика Ройтберга Сергей Малыхин заявил, что разглядывание фейерверка с близкого расстояния, который, как думается, уже отработал, можно назвать главной ошибкой при обращении с пиротехническими изделиями, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru