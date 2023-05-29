Мужчина погиб из-за обстрела ВСУ села Графовка в Белгородской области
29 мая 202318:45
В результате украинского обстрела села Графовка в Белгородской области погиб мужчина, сообщил региональный глава Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ больше часа обстреливали населенные пункты Шебекинского городского округа. Под обстрел также попали Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.
Губернатор отметил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи в Графовке. Также в десяти частных домах выбило стекла. Ударной волной также были посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки.
Ранее Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе за сутки зафиксировано116 прилетов со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru