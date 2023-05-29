Мужчина погиб из-за обстрела ВСУ села Графовка в Белгородской области

По его словам, ВСУ больше часа обстреливали населенные пункты Шебекинского городского округа. Под обстрел также попали Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

Губернатор отметил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи в Графовке. Также в десяти частных домах выбило стекла. Ударной волной также были посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки.

Ранее Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе за сутки зафиксировано116 прилетов со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

