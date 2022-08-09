Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Кургане

Полиция Кургана задержала мужчину, который ночью открыл стрельбу из окна по случайным прохожим, сообщает пресс-служба городского УМВД.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл в ночь на 9 августа в одном из жилых домов на улице Кравченко. Несколько выстрелов из охотничьего ружья по дворовой территории произвёл 52-летний мужчина, которого после задержания доставили в территориальный отдел для разбирательства.

«Незначительные телесные повреждения получили двое граждан 1995 и 1999 годов рождения. После оказания медпомощи отпущены», - добавили в полиции.

Ранее в городе Бузулук Оренбургской области мужчина устроил стрельбу на улице, в результате были ранены два человека.

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ФОТО: РИА Новости
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