Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Кургане

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в ночь на 9 августа в одном из жилых домов на улице Кравченко. Несколько выстрелов из охотничьего ружья по дворовой территории произвёл 52-летний мужчина, которого после задержания доставили в территориальный отдел для разбирательства.

«Незначительные телесные повреждения получили двое граждан 1995 и 1999 годов рождения. После оказания медпомощи отпущены», - добавили в полиции.

Ранее в городе Бузулук Оренбургской области мужчина устроил стрельбу на улице, в результате были ранены два человека.

