Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Кургане
Полиция Кургана задержала мужчину, который ночью открыл стрельбу из окна по случайным прохожим, сообщает пресс-служба городского УМВД.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в ночь на 9 августа в одном из жилых домов на улице Кравченко. Несколько выстрелов из охотничьего ружья по дворовой территории произвёл 52-летний мужчина, которого после задержания доставили в территориальный отдел для разбирательства.
«Незначительные телесные повреждения получили двое граждан 1995 и 1999 годов рождения. После оказания медпомощи отпущены», - добавили в полиции.
Ранее в городе Бузулук Оренбургской области мужчина устроил стрельбу на улице, в результате были ранены два человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Актёра Филиппенко выписали из больницы после коронавируса
- Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку на западе Крыма
- Путин примет участие в открытии моста через реку в Череповце
- Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
- Пелоси призвала не допустить изоляции Тайваня
- Серия взрывов прогремела в Крыму в районе военного аэродрома
- Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Кургане
- Пентагон подтвердил поставку Украине ракет HARM для уничтожения РЛС
- Депутат Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
- Песков заявил о «зашкаливающей иррациональности» в мышлении Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru