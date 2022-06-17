Неизвестный открыл огонь по прохожим в Оренбургской области

Огонь был открыт на улице Шевченко. В результате были ранены два человека. Стрелок скрылся, однако позже был задержан по ориентировке.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

На днях мужчина устроил стрельбу в детском лагере в городе Данканвилль.

