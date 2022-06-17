Неизвестный открыл огонь по прохожим в Оренбургской области
17 июня 202202:03
В городе Бузулук Оренбургской области мужчина устроил стрельбу на улице, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное УМВД.
Огонь был открыт на улице Шевченко. В результате были ранены два человека. Стрелок скрылся, однако позже был задержан по ориентировке.
Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
На днях мужчина устроил стрельбу в детском лагере в городе Данканвилль.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru