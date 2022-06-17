Неизвестный открыл огонь по прохожим в Оренбургской области

В городе Бузулук Оренбургской области мужчина устроил стрельбу на улице, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное УМВД.

В Москве устанавливают участников стрельбы из свадебного кортежа

Огонь был открыт на улице Шевченко. В результате были ранены два человека. Стрелок скрылся, однако позже был задержан по ориентировке.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

На днях мужчина устроил стрельбу в детском лагере в городе Данканвилль.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьСтрельба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры