Мужчина напал на двух полицейских в польском городе Вроцлав
2 декабря 202313:51
Злоумышленник совершил нападение на двух полицейских в городе Вроцлав в Польше, сообщили в местной полиции.
Отмечается, что двое служителей закона находятся в критическом состоянии, их госпитализировали.
Сейчас нападавшего ищут, за его поимку назначили награду в 100 тыcяч злотых (около 25 тысяч долларов).
Ранее неизвестный мужчина совершил нападение на школу на северо-востоке Польши, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда злоумышленника задержали, им оказался 18-летний учащийся этой школы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru