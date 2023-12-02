Мужчина напал на двух полицейских в польском городе Вроцлав

Отмечается, что двое служителей закона находятся в критическом состоянии, их госпитализировали.

Сейчас нападавшего ищут, за его поимку назначили награду в 100 тыcяч злотых (около 25 тысяч долларов).

Ранее неизвестный мужчина совершил нападение на школу на северо-востоке Польши, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда злоумышленника задержали, им оказался 18-летний учащийся этой школы.

