Мужчина на Ямале пойдет под суд за выгул собаки во время самоизоляции
Житель города Губкинский в ЯНАО ответит перед судом за выгул собаки во время карантина после возвращения из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Там проинформировали, что на нарушителя пожаловались в Роспотребнадзор его соседи, увидевшие, как он выгуливает своего питомца.
В мэрии сообщили, что это не первый случай нарушения режима карантина, передает Ura.ru. Ранее по городу ездила по своим делам женщина, которая также вернулась из страны со сложной эпидемиологической ситуацией. Доказательства нарушения режима домашней изоляции собрали правоохранительные органы. Позднее Роспотребнадзор составит протоколы и передаст оба дела в суд. Специалисты ведомства дожидаются, пока закончится карантин для этих жителей. После этого он них ждут объяснений нарушения обязательного режима для всех вернувшихся из-за границы.
В России на данный момент число заразившихся коронавирусом более 1800 человек. Девять из них умерли, 66 выписаны из больниц.
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