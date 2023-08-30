Мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку в Москве

Инцидент произошел на Таганской улице. Пострадавшей девочке потребовалась медицинская помощь.

Злоумышленника на электросамокате уже нашли. Им оказался 15-летний подросток. Таганская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Электросамокаты востребованы в Москве и являются частью прогресса, при этом надо принять ряд законов, чтобы они не превращались в убийц, заявил ранее в интервью «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов.

