Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах
Российские власти будут прорабатывать возможность повышения ответственности при езде на электросамокатах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик обратил внимание, что число аварий с участием этих транспортных средств заметно выросло, с 2019 года количество таких ДТП увеличилось более чем в 40 раз.
«Если некоторое время назад это были отдельные случаи, то сейчас проблема приобрела массовый характер. <...> Для решения этой проблемы предлагаются разные пути. Как радикальные — полностью запретить прокат электросамокатов, так и более умеренные — например, ограничить их скорость или места пользования», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы напомнил, что во многих странах мира действуют жесткие ограничения в отношении электросамокатов: в Сингапуре они фактически запрещены, в Японии необходима регистрация транспортного средства и водительское удостоверение, а в Париже уже полностью запретили электропрокат. При этом в России ввели правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, «но есть над чем работать».
«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные. Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность, особенно в случаях, когда ... страдают люди», — подчеркнул Володин.
Между тем депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести права для пользователей электросамокатов и ОСАГО для этого транспортного средства, пишет Ura.ru.
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