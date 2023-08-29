Володин пообещал ужесточить ответственность при езде на электросамокатах

Политик обратил внимание, что число аварий с участием этих транспортных средств заметно выросло, с 2019 года количество таких ДТП увеличилось более чем в 40 раз.

«Если некоторое время назад это были отдельные случаи, то сейчас проблема приобрела массовый характер. <...> Для решения этой проблемы предлагаются разные пути. Как радикальные — полностью запретить прокат электросамокатов, так и более умеренные — например, ограничить их скорость или места пользования», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что во многих странах мира действуют жесткие ограничения в отношении электросамокатов: в Сингапуре они фактически запрещены, в Японии необходима регистрация транспортного средства и водительское удостоверение, а в Париже уже полностью запретили электропрокат. При этом в России ввели правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, «но есть над чем работать».

«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные. Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность, особенно в случаях, когда ... страдают люди», — подчеркнул Володин.

Между тем депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести права для пользователей электросамокатов и ОСАГО для этого транспортного средства, пишет Ura.ru.

