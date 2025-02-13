Мужчина был ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Площадь залов для пассажиров на Ленинградском вокзале увеличат в три раза Около 60 новых электрозарядных станций появится в течение месяца в столице Девять тысяч москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы Депутат Бурматов призвал не бояться брать животных из приютов В Третьяковской галерее пройдет кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино»