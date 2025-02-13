Мужчина был ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Мирный житель Белгородской области получил ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Новое Волоконовского района украинский FPV-дрона атаковал частный гараж. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения ног.
«Он доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородском селе Мокрая Орловка погибла женщина, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru