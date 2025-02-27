Мужчина бросил взрывчатку на крыльцо здания правительства Самарской области

Мужчина бросил взрывное устройство на крыльцо здания правительства Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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По предварительной информации, мужчина бросил гранату РГД. ЧП произошло около половины шестого утра.

В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника уже задержали.

Ранее Поджегший релейный шкаф на железной дороге в Подмосковье получил 15 лет лишения свободы, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Самарская ОбластьТеракты

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