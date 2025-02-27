Мужчина бросил взрывчатку на крыльцо здания правительства Самарской области
27 февраля 202513:26
Мужчина бросил взрывное устройство на крыльцо здания правительства Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По предварительной информации, мужчина бросил гранату РГД. ЧП произошло около половины шестого утра.
В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника уже задержали.
Ранее Поджегший релейный шкаф на железной дороге в Подмосковье получил 15 лет лишения свободы, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru