СМИ: В Гусь-Хрустальном автомобиль врезался в здание военкомата, водитель поджег авто
26 декабря 202405:19
Водитель внедорожника УАЗ «Патриот» снес забор и врезался в здание военного комиссариата в городе Гусь-Хрустальный, сообщает Telegram-канал Shot.
После этого шофер поджег автомобиль. По предварительным данным, 50-летний злоумышленник пошел на такие действия под воздействием мошенников с Украины. Мужчину задержали на месте происшествия. В настоящее время его допрашивают следователи.
Ранее МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru