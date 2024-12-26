СМИ: В Гусь-Хрустальном автомобиль врезался в здание военкомата, водитель поджег авто

Водитель внедорожника УАЗ «Патриот» снес забор и врезался в здание военного комиссариата в городе Гусь-Хрустальный, сообщает Telegram-канал Shot.

После этого шофер поджег автомобиль. По предварительным данным, 50-летний злоумышленник пошел на такие действия под воздействием мошенников с Украины. Мужчину задержали на месте происшествия. В настоящее время его допрашивают следователи.

Ранее МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

