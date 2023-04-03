Депутат попросил посмертно представить военкора Татарского к госнаграде
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил президента Владимира Путина рассмотреть возможность посмертно представить к государственной награде военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию обращения парламентария.
«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу ... рассмотреть возможность дачи поручения о представлении к государственной награде ("За заслуги перед Отечеством") Максима Фомина посмертно», — отмечается в документе.
Кузнецов указал, что военкору следует присудить награду за смелость и отвагу, любовь к Родине и готовность «идти до конца, несмотря ни на что».
Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По подозрению в причастности к инциденту задержали жительницу Петербурга Дарью Трепову.
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