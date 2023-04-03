Депутат попросил посмертно представить военкора Татарского к госнаграде

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу ... рассмотреть возможность дачи поручения о представлении к государственной награде ("За заслуги перед Отечеством") Максима Фомина посмертно», — отмечается в документе.

Кузнецов указал, что военкору следует присудить награду за смелость и отвагу, любовь к Родине и готовность «идти до конца, несмотря ни на что».

Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По подозрению в причастности к инциденту задержали жительницу Петербурга Дарью Трепову.

