В НАК назвали организаторов теракта против Владлена Татарского
Теракт против военного корреспондента Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами при участии агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская), заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В комитете назвали Трепову активной сторонницей фонда Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).
При взрыве в «Стрит-Баре» в воскресенье погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 32 человека получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru