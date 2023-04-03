В НАК назвали организаторов теракта против Владлена Татарского

Теракт против военного корреспондента Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами при участии агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская), заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Депутат попросил посмертно представить военкора Татарского к госнаграде

В комитете назвали Трепову активной сторонницей фонда Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

При взрыве в «Стрит-Баре» в воскресенье погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 32 человека получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет РФ / sledcom.ru
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