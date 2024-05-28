Адвокат заявила, что с имущества Блиновской стали снимать арест
Следствие разрешило приступить к процедуре снятия ареста с активов и имущества семьи блогера Елены Блиновской. Как сообщает ТАСС, о этом заявила её адвокат Наталия Сальникова.
По её словам, соответствующее решение было принято для того, чтобы блогер смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела о неуплате более 900 млн рублей налогов. Также женщину обвинили в неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретённого преступным путем, на сумму более 700 млн рублей.
«Снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель», - уточнила юрист.
Сальникова также добавила, что защита будет ходатайствовать в апелляционном суде об избрании для Блиновской меры пресечения в виде запрета определённых действий.
Ранее в федеральном реестре появились данные, что блогер Елена Блиновская будет просить Арбитражный суд Москвы признать её банкротом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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