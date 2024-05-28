Адвокат заявила, что с имущества Блиновской стали снимать арест

По её словам, соответствующее решение было принято для того, чтобы блогер смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела о неуплате более 900 млн рублей налогов. Также женщину обвинили в неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретённого преступным путем, на сумму более 700 млн рублей.

«Снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель», - уточнила юрист.

Сальникова также добавила, что защита будет ходатайствовать в апелляционном суде об избрании для Блиновской меры пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее в федеральном реестре появились данные, что блогер Елена Блиновская будет просить Арбитражный суд Москвы признать её банкротом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

