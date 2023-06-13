Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали

Пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

Сообщается, что пожар был локализован на площади 30 квадратных метров в 11:43. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным ведомства, горели три павильона.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» поделился видео инцидента, на котором запечатлено, как продавцы стихийно пытаются спасти от пожара свой товар.