Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали
13 июня 202312:15
Пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.
Сообщается, что пожар был локализован на площади 30 квадратных метров в 11:43. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным ведомства, горели три павильона.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» поделился видео инцидента, на котором запечатлено, как продавцы стихийно пытаются спасти от пожара свой товар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ заявили о тяжелых потерях ВСУ при контрнаступлении
- Бортников: Целями украинских спецслужб стали объекты транспорта вблизи зоны СВО
- Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали
- В Германии заявили, что не смогут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2
- Лукашенко рассказал, что размещение ядерного оружия было его требованием к России
- Херсонские власти сообщили о 17 погибших после разрушения Каховской ГЭС
- Минобороны России показало видео захвата немецких танков Leopard
- В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»
- Глава АКРА: Около 50 банков могут уйти из России в ближайшие годы
- Евро поднялся выше 90 рублей впервые с конца апреля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru