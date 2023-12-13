Мурашко: Все пострадавшие при стрельбе в Брянске находятся в стабильном состоянии

Все пострадавшие при стрельбе в брянской гимназии дети находятся в стабильном состоянии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

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По его словам, они получают все необходимое лечение. Медики уже провели все необходимые оперативные вмешательства. Их жизни ничего не угрожает.

К расследованию дела о стрельбе подключатся следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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