Мурашко: Все пострадавшие при стрельбе в Брянске находятся в стабильном состоянии
13 декабря 202301:03
Все пострадавшие при стрельбе в брянской гимназии дети находятся в стабильном состоянии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По его словам, они получают все необходимое лечение. Медики уже провели все необходимые оперативные вмешательства. Их жизни ничего не угрожает.
К расследованию дела о стрельбе подключатся следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru