Мурашко: В больницах остаются 92 пострадавших в «Крокусе»
В больницах остаются 92 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе шесть детей, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, на данный момент девять пациентов в крайне тяжелом состоянии. Состояние 22 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое.
Также сообщается, что 63 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выписаны.
До этого сообщалось, что за три дня донорские пункты России приняли свыше 24 тысяч человек, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы для пострадавших в результате теракта.
Глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркнула, что в настоящее время запасов крови и ее компонентов в стране достаточно.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru