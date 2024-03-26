Мурашко: В больницах остаются 92 пострадавших в «Крокусе»

Также сообщается, что 63 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выписаны.

До этого сообщалось, что за три дня донорские пункты России приняли свыше 24 тысяч человек, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы для пострадавших в результате теракта.

Глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркнула, что в настоящее время запасов крови и ее компонентов в стране достаточно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

