Мурашко начал проверку в Омске после акции врачей у местного минздрава

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил провести проверку информации об отказе ряда больниц принимать пациентов с COVID-19 в Омске, говорится в сообщении ведомства.

Для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи приедут замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. Также в ведомстве отметили, что ранее проверкой по факту произошедшего занимался Росздравнадзор.

Мурашко в заявлении отметил, что на фоне эпидемии «регионы должны уделять максимум внимания» для организации медицинской помощи всем категориям пациентов.

Накануне в Омске машины скорой помощи подъехали к зданию местного минздрава. Медработники рассказали, что целью акции они поставили привлечение внимания к проблеме нехватки мест для заболевших COVID-19. Областной минздрав подтвердил, что к зданию ведомства подъехали две кареты скорой помощи с больными коронавирусом в тяжелом состоянии. Позже пациентов, прибывших к зданию, госпитализировали.

