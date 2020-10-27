Скорая помощь в Омске привезла пациентов с COVID-19 к зданию областного Минздрава

В Омске врачи скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного Минздрава из-за отказа ряда больниц принимать пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный информационный портал NGS55.



Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах. По словам медика, которая приняла данное решение, их бригада не видела другого выхода, поэтому решили "спросить" у профильного ведомства.