«Эмираты и последняя смска»: В Москве ищут жертв путешествия с диггерами

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ: «САША СБЕЖАЛ, КОСТЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ»

Пережив воскресный тропический ливень, москвичи были шокированы новостями понедельника, когда в центре столицы стали всплывать трупы. Вскоре стало известно, что это участники экскурсии по московским подземельям, которую организовали диггеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурантам которого грозит до десяти лет тюрьмы, а сегодня около полуночи подвел предварительные итоги.

«По данным следствия, 20 августа гид -диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в городе Москве. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна», - говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве сообщили, что к проведению экскурсии причастны три человека, один из них задержан, а остальные объявлены в розыск.

Telegram-канал Mash озвучил имена этих людей. По его данным, задержан диггер Никита Дубас, в квартире директора ООО "Спутник" Александра Кима проходят обыски, а директор ООО "Авангард" Александр Лазовский после первых сообщений о трагедии улетел из России в ОАЭ.

На Дубаса указал и другой известный диггер Даниил Давыдов. Он сообщил РИА Новости, что Дубас был организатором экскурсии, во время ее проведения находился в Белоруссии, а узнав о случившемся, ночью вылетел в Москву и отправился в Следственный комитет.

По его данным, проводником группы был другой диггер, Константин Филиппов.

«Константин по каким-то причинам не посмотрел прогноз погоды и в какой-то момент перестал выходить на связь. Мне позвонил Никита Дубас из Белоруссии, сказал, что Костя не отвечает», - рассказал Давыдов.

Mash опубликовал «последнюю смску» Филиппова и рассказал о маршруте путешествия, которое началось в коллекторе на Олимпийском проспекте, а завершилось в подземелье под метро «Трубная». Оттуда Филиппов написал коллеге, что пошел дождь, и спросил, можно ли выйти на «Трубной», после чего больше не выходил на связь.

В числе других участников экскурсии СМИ называют директора по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрия Маркушкина, его 15-летнюю дочь Вику и 17-летнего племянника Глеба.

По данным ТАСС, первыми жертвами стали «40-летний мужчина и девочка», которых нашли в Москве-реке утром 21 августа, днем в реке наши тело женщины, а ближе к вечеру - мужчину, тело которого всплыло под «парящим мостом» у парка «Зарядье» рядом с Красной площадью. Вскоре агентство сообщило, что у парка «Зарядье» нашли и пятого погибшего, еще одного мужчину, однако СК РФ на момент выхода материала подтвердил гибель четырех человек.

Следователи считают, что в группе было восемь человек, однако Baza пишет, что экскурсию оплатили 24 человека, допустив, что могло быть «две группы по 12 человек, не считая гидов».