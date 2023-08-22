«Эмираты и последняя смска»: В Москве ищут жертв путешествия с диггерами
Следственный комитет подтвердил гибель четырех человек, СМИ узнали о побеге организатора в Эмираты, а депутаты опасаются, что в подземелья спустятся террористы.
В Москве продолжаются поиски участников нелегальной экскурсии по коллекторам, превратившейся в смертельный аттракцион из-за воскресного проливного дождя.
Следственный комитет подтвердил гибель четырех человек и указал на трех причастных к организации подземного путешествия по руслу Неглинки. СМИ называют их имена и утверждают, что один из организаторов сбежал за рубеж.
При этом, по разным данным, число участников экскурсии могло быть от восьми до двадцати с лишним человек.
ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ: «САША СБЕЖАЛ, КОСТЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ»
Пережив воскресный тропический ливень, москвичи были шокированы новостями понедельника, когда в центре столицы стали всплывать трупы. Вскоре стало известно, что это участники экскурсии по московским подземельям, которую организовали диггеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурантам которого грозит до десяти лет тюрьмы, а сегодня около полуночи подвел предварительные итоги.
«По данным следствия, 20 августа гид -диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в городе Москве. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна», - говорится в сообщении СК РФ.
В ведомстве сообщили, что к проведению экскурсии причастны три человека, один из них задержан, а остальные объявлены в розыск.
Telegram-канал Mash озвучил имена этих людей. По его данным, задержан диггер Никита Дубас, в квартире директора ООО "Спутник" Александра Кима проходят обыски, а директор ООО "Авангард" Александр Лазовский после первых сообщений о трагедии улетел из России в ОАЭ.
На Дубаса указал и другой известный диггер Даниил Давыдов. Он сообщил РИА Новости, что Дубас был организатором экскурсии, во время ее проведения находился в Белоруссии, а узнав о случившемся, ночью вылетел в Москву и отправился в Следственный комитет.
По его данным, проводником группы был другой диггер, Константин Филиппов.
«Константин по каким-то причинам не посмотрел прогноз погоды и в какой-то момент перестал выходить на связь. Мне позвонил Никита Дубас из Белоруссии, сказал, что Костя не отвечает», - рассказал Давыдов.
Mash опубликовал «последнюю смску» Филиппова и рассказал о маршруте путешествия, которое началось в коллекторе на Олимпийском проспекте, а завершилось в подземелье под метро «Трубная». Оттуда Филиппов написал коллеге, что пошел дождь, и спросил, можно ли выйти на «Трубной», после чего больше не выходил на связь.
В числе других участников экскурсии СМИ называют директора по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрия Маркушкина, его 15-летнюю дочь Вику и 17-летнего племянника Глеба.
По данным ТАСС, первыми жертвами стали «40-летний мужчина и девочка», которых нашли в Москве-реке утром 21 августа, днем в реке наши тело женщины, а ближе к вечеру - мужчину, тело которого всплыло под «парящим мостом» у парка «Зарядье» рядом с Красной площадью. Вскоре агентство сообщило, что у парка «Зарядье» нашли и пятого погибшего, еще одного мужчину, однако СК РФ на момент выхода материала подтвердил гибель четырех человек.
Следователи считают, что в группе было восемь человек, однако Baza пишет, что экскурсию оплатили 24 человека, допустив, что могло быть «две группы по 12 человек, не считая гидов».
ДЕПУТАТЫ ВОЗМУЩАЮТСЯ: «СЕГОДНЯ ДИГГЕРЫ, ЗАВТРА - ТЕРРОРИСТЫ»
Экскурсовод по подземельям Москвы Даниил Давыдов говорил НСН, что участников смертельной экскурсии можно было спасти.
«Шанс спастись всегда есть. Тут нужно понять, как повел себя экскурсовод. Экскурсоводу важно было понимать, в каком участке он находится, что делать в ситуации, если вода начала прибывать. Я думаю, что вывести группу было можно, скорее всего, если взвешенное принять решение. Но это мое предположение. Может быть, экскурсовод растерялся или получил какую-то травму. Естественно, брошенные люди без экскурсовода сами не могли принять решение», - сказал Давыдов.
По его данным, в районе места инцидента было «две точки для спасения», однако людей там не нашли.
Тем временем, депутаты Госдумы озаботились запретами и наказаниями для организаторов подземных экскурсий.
«Экскурсии по подземным коллекторам с так называемыми "диггерами" незаконны, их давно пора запретить. Люди лезут под землю вместе с детьми, платят ощутимые деньги (9 тысяч рублей за экскурсию) – и гибнут. Куда смотрели чиновники, отвечающие за эксплуатацию подземных сооружений? Куда смотрит Яндекс, через который идёт реклама смертельных экскурсий? Куда смотрит Роскомнадзор? Халатность и безалаберность снова привели к смертям», - возмутился вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов. Он предложил главе МВД ввести уголовную ответственность за незаконные путешествия в подземелья.
Со своей стороны, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова взять дело под личный контроль и наказать виновных.
А глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от «Новых людей» Сангаджи Тарбаев указал RTVI, что завтра в московских подземельях могут оказаться не диггеры, а террористы, предложив усилить контроль за такими объектами.
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