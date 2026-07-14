В двух штатах США отравились свыше 3 тысяч человек
Пищевое отравление зарегистрировали у более 3 тысяч человек в штатах Мичиган и Огайо в США, предположительно, вспышка вызвана употреблением салатной зелени с паразитом циклоспора. Об этом сообщает CNN.
По данным канала, в двух штатах зафиксировали 3 001 обращение в больницы, госпитализированы 90 человек.
Медики предполагают, что отравление связано с циклоспорозом - кишечной инфекцией, вызываемой паразитом из листовой зелени или воды из бассейна. Экспертам потребуется время для точного определения источника заболевания, СМИ уточняет, что инфекция отличается длительным инкубационным периодом.
Ранее в Зарайске Московской области отравились 19 посетителей одного из кафе, деятельность заведения временно прекратили, пишет Ura.ru.
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