В двух штатах США отравились свыше 3 тысяч человек

Пищевое отравление зарегистрировали у более 3 тысяч человек в штатах Мичиган и Огайо в США, предположительно, вспышка вызвана употреблением салатной зелени с паразитом циклоспора. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, в двух штатах зафиксировали 3 001 обращение в больницы, госпитализированы 90 человек.

Медики предполагают, что отравление связано с циклоспорозом - кишечной инфекцией, вызываемой паразитом из листовой зелени или воды из бассейна. Экспертам потребуется время для точного определения источника заболевания, СМИ уточняет, что инфекция отличается длительным инкубационным периодом.

Ранее в Зарайске Московской области отравились 19 посетителей одного из кафе, деятельность заведения временно прекратили, пишет Ura.ru.

