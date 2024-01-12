Москвичка пообещала в Telegram-канале устроить теракт в школе, чтобы прославиться
Столичная школьница, чтобы прославиться, создала Telegram-канал, в котором пообещала устроить расправу над своими одноклассниками при помощи пистолета. Пост заметила мать школьницы и смогла отговорить ее от необдуманного поступка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Учащаяся удалила пост после общения с матерью, однако скриншот с видео заметили в школе в начале января. Руководство школы вызвало сотрудников правоохранительных органов, а с ученицей и ее матерью провели профилактическую беседу. В ходе нее школьница призналась, что стремилась получить популярность.
Отмечается, что несовершеннолетняя регулярно конфликтовала с учителями, также ее не раз вызывали к директору.
Ранее пензенские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя за 45 заведомо ложных сообщений об акте терроризма в пяти российских городах.
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