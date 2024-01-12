Москвичка пообещала в Telegram-канале устроить теракт в школе, чтобы прославиться

Учащаяся удалила пост после общения с матерью, однако скриншот с видео заметили в школе в начале января. Руководство школы вызвало сотрудников правоохранительных органов, а с ученицей и ее матерью провели профилактическую беседу. В ходе нее школьница призналась, что стремилась получить популярность.

Отмечается, что несовершеннолетняя регулярно конфликтовала с учителями, также ее не раз вызывали к директору.

Ранее пензенские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя за 45 заведомо ложных сообщений об акте терроризма в пяти российских городах.

