В отношении жителя Пензы возбудили уголовное дело за 45 угроз терактами
Пензенские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя за 45 заведомо ложных сообщений об акте терроризма в пяти российских городах. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Следствие полагает, что с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года подросток отправил 15 анонимных сообщений и совершил 30 звонков, угрожая совершением терактов на объектах инфраструктуры Волгограда, Чебоксар, Красноярска, Кисловодска и Пензы. Юноше грозит до пяти лет заключения.
Действия злоумышленника смогли пресечь сотрудники ФСБ. Сейчас житель Пензы находится под подпиской о невыезде.
Ранее мужчину, 18 раз сообщавшего о «минировании» аэропорта в Хабаровске, приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В отношении жителя Пензы возбудили уголовное дело за 45 угроз терактами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru