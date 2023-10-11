В отношении жителя Пензы возбудили уголовное дело за 45 угроз терактами

Следствие полагает, что с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года подросток отправил 15 анонимных сообщений и совершил 30 звонков, угрожая совершением терактов на объектах инфраструктуры Волгограда, Чебоксар, Красноярска, Кисловодска и Пензы. Юноше грозит до пяти лет заключения.

Действия злоумышленника смогли пресечь сотрудники ФСБ. Сейчас житель Пензы находится под подпиской о невыезде.

Ранее мужчину, 18 раз сообщавшего о «минировании» аэропорта в Хабаровске, приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

