Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года колонии
Суд присяжных признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, экс-чиновник в ночь на 9 ноября 2023 года до смерти избил 31-летнюю женщину в ресторане в Астане. При этом Бишимбаев, который не признал вину, заявил, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией».
По решению суда Бишимбаеву было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы.
Ранее в Индии умер мужчина, которого избила жена после отказа отвезти её на день рождения в ОАЭ, сообщает RT.
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