Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года колонии

По версии следствия, экс-чиновник в ночь на 9 ноября 2023 года до смерти избил 31-летнюю женщину в ресторане в Астане. При этом Бишимбаев, который не признал вину, заявил, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией».

По решению суда Бишимбаеву было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы.

Ранее в Индии умер мужчина, которого избила жена после отказа отвезти её на день рождения в ОАЭ, сообщает RT.

