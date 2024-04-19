СМИ: Москвич напал на проводившего обыск в квартире его отца следователя
Москвич напал на следователя, прибывшего в квартиру его отца на улице Поляны (ЮЗАО города Москвы) для проведения обыска. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по городу Москвы.
Отмечается, что инцидент произошел 17 апреля. Против двадцатидвухлетнего москвича возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Молодого человека задержали, решается вопрос о его аресте.
Ранее правоохранители задержали байкера, подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru