СМИ: Москвич напал на проводившего обыск в квартире его отца следователя

Москвич напал на следователя, прибывшего в квартиру его отца на улице Поляны (ЮЗАО города Москвы) для проведения обыска. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по городу Москвы.

Дебошир в Воронеже ножом ранил полицейского

Отмечается, что инцидент произошел 17 апреля. Против двадцатидвухлетнего москвича возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Молодого человека задержали, решается вопрос о его аресте.

Ранее правоохранители задержали байкера, подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияМоскваНападениеОбыскиСледователи

Горячие новости

Все новости

партнеры