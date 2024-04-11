СМИ: Задержан байкер, напавший на полицейских в Подмосковье

34-летний Буряков в воскресенье, 7 апреля, застрелил одного и тяжело ранил второго полицейского в Щелково Московской области, когда те выследили его в лесу СНТ «Озон» за закладкой наркотиков. С места происшествия мужчина скрылся на мотоцикле, после чего мог пересесть на автомобиль «Нива». Сообщалось, что преступник мог быть вооружён и опасен.

В 2017 Буряков трудился связистом в «Газпромсвязи», затем создал ИП, но в конце 2023 года ликвидировал дело, после чего начал заниматься продажей наркотиков через даркнет.

Погибший сотрудник полиции оказался оперуполномоченным Сергеем Ефименко, при этом помощник участкового получил ранение. Нападавших было двое, они занимались закладкой наркотиков, в процессе преследования один из них открыл огонь из пистолета.



