СМИ: Задержан байкер, напавший на полицейских в Подмосковье
Задержан байкер, подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье. Василий Буряков скрывался в городе Белый Тверской области, в 410 км от места преступления. По данным телеграм-канала SHOT, мотоциклиста распознали уличные камеры.
34-летний Буряков в воскресенье, 7 апреля, застрелил одного и тяжело ранил второго полицейского в Щелково Московской области, когда те выследили его в лесу СНТ «Озон» за закладкой наркотиков. С места происшествия мужчина скрылся на мотоцикле, после чего мог пересесть на автомобиль «Нива». Сообщалось, что преступник мог быть вооружён и опасен.
В 2017 Буряков трудился связистом в «Газпромсвязи», затем создал ИП, но в конце 2023 года ликвидировал дело, после чего начал заниматься продажей наркотиков через даркнет.
Погибший сотрудник полиции оказался оперуполномоченным Сергеем Ефименко, при этом помощник участкового получил ранение. Нападавших было двое, они занимались закладкой наркотиков, в процессе преследования один из них открыл огонь из пистолета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
- СМИ: Задержан байкер, напавший на полицейских в Подмосковье
- Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу
- «Ангару-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
- Первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание героя страны
- Суд: Актер Прилучный задолжал за ЖКХ 58,3 тысячи рублей
- VK Fest 2024 назвал имена участников
- В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
- Глава Мордовии: Над регионом сбили два БПЛА
- В Адыгее и Краснодарском крае произошло землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru