Московский зоопарк заявил о смерти медведя Диксона
Белый медведь Диксон, которого в 2022 году нашли в тяжёлом состоянии, умер от острой сердечно-легочной недостаточности, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
Хищника, которого пытались расстрелять, спасали, по сути, всей страной. Сбором средств для лечения медведя, у которого из-за перелома позвоночника и ушиба спинного мозга была парализована задняя часть тела, занималась глава Росприроднадзора Светлана Радионова и «Норникель».
«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни... Он жил, окруженный нашей любовью», - говорится в сообщении зоопарка.
Ранее живущие в Московском зоопарке панды Диндин и Жуи стали родителями, у них родился родился детеныш весом 150 граммов. Это первый в истории детеныш большой панды, родившийся на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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