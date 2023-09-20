Московский зоопарк заявил о смерти медведя Диксона

Хищника, которого пытались расстрелять, спасали, по сути, всей страной. Сбором средств для лечения медведя, у которого из-за перелома позвоночника и ушиба спинного мозга была парализована задняя часть тела, занималась глава Росприроднадзора Светлана Радионова и «Норникель».

«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни... Он жил, окруженный нашей любовью», - говорится в сообщении зоопарка.

Ранее живущие в Московском зоопарке панды Диндин и Жуи стали родителями, у них родился родился детеныш весом 150 граммов. Это первый в истории детеныш большой панды, родившийся на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».