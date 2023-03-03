Суд арестовал обвиняемого в убийстве разработчика «Спутник V»

Обвиняемый в убийстве разработчика «Спутник V» арестован судом Москвы, сообщает ТАСС.

СК возбудил дело по факту покушения на убийство школьницы в Химках

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы убили разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова.

Известно, что арестованный уже признал вину.

Ранее убийца привлекался к уголовной ответственности за «некое тяжкое преступление», отметил источник РИА Новостей.

Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, является соавтором патента на российскую вакцину, получил президентскую награду за разработку «Спутника V».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СудыМоскваУбийствоАрест
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры