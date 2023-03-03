Суд арестовал обвиняемого в убийстве разработчика «Спутник V»
Обвиняемый в убийстве разработчика «Спутник V» арестован судом Москвы, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы убили разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова.
Известно, что арестованный уже признал вину.
Ранее убийца привлекался к уголовной ответственности за «некое тяжкое преступление», отметил источник РИА Новостей.
Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, является соавтором патента на российскую вакцину, получил президентскую награду за разработку «Спутника V».
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