СМИ сообщили об убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V»

Официально факт убийства подтвержден, но личность преступника не называется. Следователи уточнили, что на улице Рогова 29-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры и задушил его ремнем. Известно, что он уже признал вину.

Ранее убийца привлекался к уголовной ответственности за «некое тяжкое преступление», отметил источник.

Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, является соавтором патента на российскую вакцину, получил президентскую награду за разработку «Спутника V».

