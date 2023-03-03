СМИ сообщили об убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V»
На северо-западе Москвы убили разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Официально факт убийства подтвержден, но личность преступника не называется. Следователи уточнили, что на улице Рогова 29-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры и задушил его ремнем. Известно, что он уже признал вину.
Ранее убийца привлекался к уголовной ответственности за «некое тяжкое преступление», отметил источник.
Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, является соавтором патента на российскую вакцину, получил президентскую награду за разработку «Спутника V».
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