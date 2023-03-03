СМИ сообщили об убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V»

На северо-западе Москвы убили разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

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Официально факт убийства подтвержден, но личность преступника не называется. Следователи уточнили, что на улице Рогова 29-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры и задушил его ремнем. Известно, что он уже признал вину.

Ранее убийца привлекался к уголовной ответственности за «некое тяжкое преступление», отметил источник.

Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, является соавтором патента на российскую вакцину, получил президентскую награду за разработку «Спутника V».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УбийствоСпутник V
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