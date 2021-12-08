Московский блогер получил три года колонии за повреждение машины ФСБ
Суд приговорил блогера Константина Лакеева к двум годам и восьми месяцам колонии за повреждение машины ФСБ в Москве на несанкционированной акции протеста 23 января. Об сообщает пресс-служба Тверского суда.
Так, блогер признан виновным в умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Также суд взыскал с Лакеева почти 340 тысяч рублей.
Глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для пресечения хулиганского поведения сотрудник полиции имеет право применять спецсредства.
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