Московский блогер получил три года колонии за повреждение машины ФСБ

Суд приговорил блогера Константина Лакеева к двум годам и восьми месяцам колонии за повреждение машины ФСБ в Москве на несанкционированной акции протеста 23 января. Об сообщает пресс-служба Тверского суда.

Так, блогер признан виновным в умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Также суд взыскал с Лакеева почти 340 тысяч рублей.