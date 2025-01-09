Москалькова опубликовала список разыскиваемых в Курской области граждан

По её словам, обращения о розыске указанных граждан поступили в её адрес после того, как на регион напали Вооружённые силы Украины (ВСУ).

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие», - написала она.

Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

