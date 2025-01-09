Москалькова опубликовала список разыскиваемых в Курской области граждан
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала в своём Telegram-канале список из 517 разыскиваемых жителей Курской области.
По её словам, обращения о розыске указанных граждан поступили в её адрес после того, как на регион напали Вооружённые силы Украины (ВСУ).
«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие», - написала она.
Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru