Москалькова опубликовала список разыскиваемых в Курской области граждан

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала в своём Telegram-канале список из 517 разыскиваемых жителей Курской области.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

По её словам, обращения о розыске указанных граждан поступили в её адрес после того, как на регион напали Вооружённые силы Украины (ВСУ).

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие», - написала она.

Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьРозыскТатьяна Москалькова

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