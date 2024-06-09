Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР
Удары Украины по селу Садовое в Херсонской области и Луганску в ЛНР являются бесчеловечными, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
По ее словам, «бесчеловечные» удары отобрали у мирных жителей право на жизнь. Москальковой выразила соболезнования семьям погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
В Херсонской области на 9 и 10 июня объявили траур в связи с гибелью 22 человек в Садовом, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР
- Аналитик опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным на ПМЭФ
- Медведев назвал Шольца ничтожеством
- СМИ: В Николаеве прогремел взрыв
- Маск назвал тревожным возможность нападения США на Россию
- Медведев заявил, что Украина управляется США и странами НАТО
- Telegram заработал после глобального сбоя
- В работе мессенджера Telegram произошел сбой
- Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Канады «Формулы-1»
- ВСУ за день пытались атаковать Курскую область с помощью 15 дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru