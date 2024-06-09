Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР

Удары Украины по селу Садовое в Херсонской области и Луганску в ЛНР являются бесчеловечными, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

После удара по селу Садовое начали расследование по делу о теракте

По ее словам, «бесчеловечные» удары отобрали у мирных жителей право на жизнь. Москальковой выразила соболезнования семьям погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

В Херсонской области на 9 и 10 июня объявили траур в связи с гибелью 22 человек в Садовом, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУТатьяна Москалькова

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