После удара по селу Садовое начали расследование по делу о теракте

После удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области начали расследование дела по статье о теракте. Об этом сообщает Telegram-канал СК России.

В ведомстве добавили, что все лица, причастные к этому преступлению, в том числе некоторые представители военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.