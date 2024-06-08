После удара по селу Садовое начали расследование по делу о теракте
После удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области начали расследование дела по статье о теракте. Об этом сообщает Telegram-канал СК России.
В ведомстве добавили, что все лица, причастные к этому преступлению, в том числе некоторые представители военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.
Вечером 7 июня в Херсонской области ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое, в результате чего погибли 22 человека, 15 пострадали. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что ВСУ нанесли удар с правого берега Днепра управляемым снарядом и ракетой HIMARS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru