Мошенники украли голос Блиновской и вымогали деньги у ее окружения
25 января 202409:31
Злоумышленники украли голос блогера Елены Блиновской, сгенерировав ее биометрию, и вымогали деньги у ее окружения и родственников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В частности, по словам защитника Блиновской, мошенники связались с отцом помещенной в СИЗО блогера, однако тот не поверил аферистам.
Ранее Блиновская выставила на продажу особняк в элитном подмосковном поселке за 599 млн рублей.
Кроме того, сообщается, что Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа блогера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru