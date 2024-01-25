Мошенники украли голос Блиновской и вымогали деньги у ее окружения

В частности, по словам защитника Блиновской, мошенники связались с отцом помещенной в СИЗО блогера, однако тот не поверил аферистам.

Ранее Блиновская выставила на продажу особняк в элитном подмосковном поселке за 599 млн рублей.

Кроме того, сообщается, что Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа блогера.

