Мошенники украли голос Блиновской и вымогали деньги у ее окружения

Злоумышленники украли голос блогера Елены Блиновской, сгенерировав ее биометрию, и вымогали деньги у ее окружения и родственников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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В частности, по словам защитника Блиновской, мошенники связались с отцом помещенной в СИЗО блогера, однако тот не поверил аферистам.

Ранее Блиновская выставила на продажу особняк в элитном подмосковном поселке за 599 млн рублей.

Кроме того, сообщается, что Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа блогера.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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