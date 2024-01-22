Адвокат Сальникова: Блиновская готова выплатить ФНС только 350 млн рублей

Блогер Елена Блиновская готова выплатить ФНС только 350 млн рублей, сообщает «КП» со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Сейчас Блиновская пытается оспорить расчет ФНС в арбитражном суде. Сегодня задолженность Блиновской перед ФНС составляет 1,42 миллиарда рублей, из которых 918 миллионов — основной долг.

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22 января Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения и отправил в СИЗО до 26 апреля блогера Елену Блиновскую, которую обвинили в нарушении правил содержания под домашним арестом. В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщается, что в ходе судебного заседания Блиновская возражала против заявленного ходатайства.

Ранее сообщалось, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку 23 декабря свидетеля по ее уголовному делу. Также стало известно, что на празднике было множество «дорогостоящих развлечений», при этом блогер не торопится погашать налоговую задолженность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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