СМИ: Блиновская продает особняк в элитном поселке в Истре за 600 млн рублей

Блогер Елена Блиновская выставила на продажу особняк в элитном в подмосковной поселке за 599 млн рублей, пишет Telegram-каналу Mash со ссылкой на агентов по недвижимости.

Отмечается, что сделку попытаются провести тайно. При это родственники блогера опровергают подобную информацию, называя заявления агентов «маркетинговым ходом» для привлечения клиентов.

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Также стало известно, что Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской, сообщение опубликовано на Федресурсе.

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета. О продлении ареста имущества родственников блогера до 26 апреля ходатайствовал СК. Суд удовлетворил просьбу следственных органов.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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