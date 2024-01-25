СМИ: Блиновская продает особняк в элитном поселке в Истре за 600 млн рублей

Блогер Елена Блиновская выставила на продажу особняк в элитном в подмосковной поселке за 599 млн рублей, пишет Telegram-каналу Mash со ссылкой на агентов по недвижимости.

Отмечается, что сделку попытаются провести тайно. При это родственники блогера опровергают подобную информацию, называя заявления агентов «маркетинговым ходом» для привлечения клиентов.