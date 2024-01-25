СМИ: Блиновская продает особняк в элитном поселке в Истре за 600 млн рублей
Блогер Елена Блиновская выставила на продажу особняк в элитном в подмосковной поселке за 599 млн рублей, пишет Telegram-каналу Mash со ссылкой на агентов по недвижимости.
Отмечается, что сделку попытаются провести тайно. При это родственники блогера опровергают подобную информацию, называя заявления агентов «маркетинговым ходом» для привлечения клиентов.
Также стало известно, что Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской, сообщение опубликовано на Федресурсе.
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета. О продлении ареста имущества родственников блогера до 26 апреля ходатайствовал СК. Суд удовлетворил просьбу следственных органов.
Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru