Мошенники начали прикрываться «Яндекс.Деньгами»

Мошенники придумали очередную схему обмана граждан. Теперь злоумышленники представляются оператором «Яндекс.Деньги» и требуют перевести определённую сумму на их веб-кошелек, иначе грозятся опубликовать видео компрометирующего характера. Об этом сообщает агенство «РИА Новости».

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Мошенники дают понять, что взломали компьютер пользователя и получили доступ ко всем данным. Важно отметить, что письмо приходит с почтового адреса, который напоминает домен сервиса электронных платежей «Яндекс. Деньги» (inform@money.yandex.ru).

В пресс-службе сервиса заявили, что все необходимые меры для борьбы со злоумышленниками уже приняты, но обратили внимание на то, что ещё в прошлом году сервис сменил название на ЮMoney. Руководство сервиса призывает пользователей быть внимательнее, а также не реагировать на подобного рода провокации.

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