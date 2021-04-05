Мошенники начали прикрываться «Яндекс.Деньгами»

Мошенники дают понять, что взломали компьютер пользователя и получили доступ ко всем данным. Важно отметить, что письмо приходит с почтового адреса, который напоминает домен сервиса электронных платежей «Яндекс. Деньги» (inform@money.yandex.ru).

В пресс-службе сервиса заявили, что все необходимые меры для борьбы со злоумышленниками уже приняты, но обратили внимание на то, что ещё в прошлом году сервис сменил название на ЮMoney. Руководство сервиса призывает пользователей быть внимательнее, а также не реагировать на подобного рода провокации.

