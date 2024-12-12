Мошенники обманули тульского пенсионера почти на 2 млн рублей

Сообщается, что преступники под этим предлогом предложили пенсионеру перевести сбережения на «безопасный счет», чтобы их «сохранить». Мужчина доверился злоумышленникам и отправил по указанным реквизитам почти два миллиона рублей.

Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН отметил, что если следователям разрешат блокировать банковские счета без суда, то это создаст опасный прецедент для любых «подозрительных» операций, передает «Радиоточка НСН».

