Мошенники обманули тульского пенсионера почти на 2 млн рублей
В Туле 73-летний мужчина потерял почти два миллиона рублей, доверившись аферистам, сообщило ГУ МВД России по региону.
Согласно данным, пожилому мужчине стали звонить неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Отмечается, что мошенники убедили его в том, что на него якобы пытаются оформить кредит.
Сообщается, что преступники под этим предлогом предложили пенсионеру перевести сбережения на «безопасный счет», чтобы их «сохранить». Мужчина доверился злоумышленникам и отправил по указанным реквизитам почти два миллиона рублей.
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН отметил, что если следователям разрешат блокировать банковские счета без суда, то это создаст опасный прецедент для любых «подозрительных» операций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru