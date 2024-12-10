«Берут под козырек»: К чему приведет возможность блокировать счета россиян без суда

Если следователям разрешат блокировать банковские счета без суда, это создаст опасный прецедент для любых «подозрительных» операций, больше всего пострадают предприниматели, заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД, которое даст следователям и дознавателям право блокировать банковские счета без судебного решения на срок до десяти дней, передает РБК. Коган предупредил о серьезных последствиях такого решения.