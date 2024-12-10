«Берут под козырек»: К чему приведет возможность блокировать счета россиян без суда
Евгений Коган заявил НСН, что банки при желании могут любой перевод посчитать подозрительным.
Если следователям разрешат блокировать банковские счета без суда, это создаст опасный прецедент для любых «подозрительных» операций, больше всего пострадают предприниматели, заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД, которое даст следователям и дознавателям право блокировать банковские счета без судебного решения на срок до десяти дней, передает РБК. Коган предупредил о серьезных последствиях такого решения.
«Мошенники – это большая социальная проблема, тут спорить нечего. Но нужно думать о последствиях такого решения. Если такое решение будет принято, банки возьмут «под козырек». Банки же у нас не будут ссориться с правоохранителями. Это все быстро примут к сведению. Мы понимаем идею законодателей, но проблема в том, что это может обернуться весьма нежелательными последствиями. Если без суда у людей могут замораживать банковские счета, то возникает вопрос, как людям жить? Для предпринимателей это будут высокие риски. Бизнес – это всегда бизнес, бывают и судебные преследования, и вопросы от налоговой, это все рабочие процессы. Любой перевод можно считать подозрительным, если он нестандартного размера и так далее», - объяснил он.
По его словам, проблема может возникать именно со стороны банков, которые будут замораживать счета «на всякий случай».
«Поэтому это не очень правильно. Могут заморозить на десять суток, но банки на всякий случай заморозят дольше, чтобы потом не выяснять заново. Никто спешить не будет, риски никому лишние не нужны. Могут возникать ситуации, когда МВД разморозят, а банки будут тормозить. Тут необходим очень понятный, прозрачный механизм, чтобы не возникало таких ситуаций», - добавил собеседник НСН.
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