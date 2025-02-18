Мошенники начали звонить школьникам и требовать код от «Госуслуг»

После этого злоумышленники сообщают, что аккаунт взломан. Школьника убеждают пообщаться с фейковым следователем, который заявляет о необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» находящихся в доме ценностей. Затем мошенники присылают курьера, которому нужно передать все ценности.

В МВД ранее предупредили о рассылке мошенниками ложных штрафов. В уведомлении граждан заверяют о просроченных платежах, указывают конкретную сумму и прилагают QR-код или ссылку для перехода к оплате.







