Мошенники начали звонить школьникам и требовать код от «Госуслуг»

Мошенники под видом руководства школы начали звонить подросткам и убеждать их сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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После этого злоумышленники сообщают, что аккаунт взломан. Школьника убеждают пообщаться с фейковым следователем, который заявляет о необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» находящихся в доме ценностей. Затем мошенники присылают курьера, которому нужно передать все ценности.

В МВД ранее предупредили о рассылке мошенниками ложных штрафов. В уведомлении граждан заверяют о просроченных платежах, указывают конкретную сумму и прилагают QR-код или ссылку для перехода к оплате.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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