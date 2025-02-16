Ксению Шаповал обманули на 30 миллионов застройщики элитного жилья в Подмосковье

Сестра Ксении, Людмила, нашла в интернете сайт компании, которая обещала сдать готовые дома за девять месяцев, а также помощь с ипотекой и другие бонусы. Ксения одолжила сестре три миллиона рублей на первый взнос. Вложив треть суммы и оформив ипотеку на остальную часть, женщины подписали документы в офисе в Москва-Сити и стали ждать.

Спустя полгода на всех участках был готов только фундамент. В итоге, ни денег, ни домов они не получили. Директор фирмы перестал отвечать на звонки, а офис компании съехал. Позже выяснилось, что застройщик, прежде чем исчезнуть, обманул более 300 человек, планировавших строительство домов в 15 посёлках Подмосковья. В настоящее время делом занимается полиция.

Ранее певица Юлия Паршута сообщила об ограбление ее квартиры. Тогда злоумышленники вынесли около трех миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

